Uvær herjer i Tyskland – to døde i trafikkulykker

To personer døde fredag kveld i bilulykker forårsaket av ekstremværet Zeynep, som fører til sterk vind og mye regn i deler av Tyskland.

Begge ulykkene skjedde i Steinfurt-distriktet i Nordrhein-Westfalen nordvest i landet. En bil kjørte inn i et tre som lå over veien, mens den andre bilen rullet rundt. Det antas at bilen ble tatt av et sterkt vindkast.

De to sjåførene døde begge på ulykkesstedene.

Det tyske meteorologiske instituttet DWD melder at stormen vil nå sin fulle styrke gjennom natten, og det er ventet vind med styrke opp mot 160 kilometer i timen på kysten nord i landet.

Uværet er ventet å ramme nordre deler av landet, men farevarsel er også sendt ut for noen regioner sør i Tyskland.

Det er også meldt om dødsfall forårsaket av uvær i Nederland og i Storbritannia.