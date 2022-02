Kina headhuntet forskere – så forsvant informasjonen fra offentligheten

I over et tiår har Kina rekruttert forskere til sine universiteter og institutter, deriblant Wuhan University of Technology. Et skalkesjul, sier amerikanske myndigheter.

I over et tiår har Kina rekruttert ledende forskere til deres institusjoner, deriblant Wuhan University of Technology. Så snart en av forskerne havnet i amerikanske myndigheters søkelys, forsvant alle spor av det kinesiske forskningsprogrammet.

I 2011 ble Harvard-forskeren Charles Lieber, som er mest kjent for sitt arbeid innen nanoteknologi, kåret til tiårets ledende kjemiker på verdensbasis.

28. Januar 2020 ble han siktet for korrupsjon og får ha løyet under ed angående sin tilknytning til et kinesisk rekrutteringsprogram kjent som «Thousand talents program» (TTP).

«Jeg ble aldri spurt om delta i Thousand Talents Program, men jeg vet ikke hvordan Kina kategoriserer meg», sa Lieber under en høring i USAs forsvarsdepartement. Myndighetene mente at en e-post mellom Lieber og Wuhan University of Technology datert 27. april 2012 var bevis på at forskeren løy. I e-posten ble han bedt om å signere en kontrakt.

Hyret som «strategisk forsker» i Wuhan

Da National Institutes of Health, som tilhører USAs Helse- og omsorgsdepartement, ba Harvard University om å gjennomgå Liebers tilknytning til kinesiske institutter og universiteter var svaret klart og tydelig; «Lieber har ingen formell tilknytning til Wuhan University of Technology».

9. juni 2020 ble Lieber formelt siktet for å, siden 2011, ha arbeidet som en «strategisk forsker» for Wuhan University of Technology i Kina, uten at Harvard var klar over det. Under en ransaking av Liebers hjem fant de også kontrakter som kunne vise at Lieber i perioden 2012 til 2015 var tilknyttet TTP.

21. desember 2021 ble Lieber funnet skyldig i å ha løyet til myndighetene, to tilfeller av korrupsjon og to tilfeller hvor han unnlot å rapportere inn to utenlandske bankkontoer. I et lydopptak gjort under et intervju med amerikanske myndigheter innrømmer Lieber å ha reist fra Wuhan til Boston med mellom 50 og 100.000 amerikanske dollar som han aldri rapporterte inn til USAs skattemyndigheter IRS.

(Saken fortsetter under bildet).

På et tiår gikk forskeren Charles Lieber fra å være en verdensledende kjemiker, til å bli dømt i en føderal domstol. Les mer Lukk

– Jeg var ung og dum

Lieber hevder at han ikke gjorde det for penger.

– Alle forskere jakter etter en nobelpris, og jeg var ung og dum, skal Lieber ha sagt i intervju med myndighetene.

Han er bare en av flere titalls ledende forskere som har havnet under lupen, mistenkt for å være tilknyttet Kinas omfattende «Thousand Talents Program». Rekrutteringsprogrammet som angivelig hentet Lieber og flere titalls ledende forskere over sjøen og inn på kinesiske institutter og universiteter, skriver tidsskriftet Science magazine.

Siden programmet havnet under lupen har alle spor av rekrutteringen sakte men sikkert forsvunnet, og fått en kinesisk munnkurv. Alle offentlige uttalelser er slettet og alle lister over priser gitt TTP-forskere som prydet de kinesiske universitetets nettsider er nå borte. Eksperter mener likevel at programmet slettes ikke er borte, det er bare flettet inn i andre program.

Kinesiske forskere forlot og kom aldri tilbake

TTP ble lansert i 2008, med fokus på mer forskning av høyere kvalitet på kinesisk jord. Da programmet ble innført valgte om lag 90 prosent av de kinesiske forskerne som oppnådde sin PhD i USA å bli i landet. TTP kunne tilby forskere som var villig til å flytte til Kina høyere lønn og midler til å etablere laboratorier.

I første omgang satset de på heltidsansatte, men de slet med å finne rekrutter. Det endret seg da de besluttet å gjøre om på reglene og tillate rekrutter å forbli ved sin institusjon og kun arbeide på deltid i Kina. Det er en slik kontrakt Leiber signerte.

Programmet viste seg å bære frukter. En rapport fra 2020 viste at forskere i Kina med utdanning fra andre land publiserte flere og viktigere studier enn dem som hadde studert i Kina. I tillegg dro programmet og instituttene nytte av å være assosiert med profilerte forskere, slik som Lieber. Blant annet førte det til at Wuhan University Technology ble langt mer ettertraktet for ferske studenter og forskere.

(Saken fortsetter under bildet).

Ifølge amerikanske forskere er programmet et forsøk på å stjele informasjon og teknologi fra USA. Les mer Lukk

Et kinesisk skalkeskjul

Ifølge amerikanske myndigheter er det hele et skalkeskjul.

– Kina betaler forskere tilknyttet amerikanske universiteter utelukkende for å få klørne i vår kunnskap og teknologi, sa tidligere FBI-direktør Christopher Wray i en tale ved Hudson Institute sommeren 2020.

Ifølge den kinesiske mikrobiologen Yigong Shi, som forlot Princeton University i 2008 for å studere ved kinesiske Tsinghua University, er påstanden «direkte oppspinn». Påstanden får medvind fra forsker Jay Siegel, en kjemiker som forlot Zurich universitet for å ta del i et nytt farmakologiprogram ved Tianjin universitet i 2013. Programmet var finansiert av TTP.

Av de flere titalls forskerne som nå har havnet under lupen, er to personer dømt. Kina har respondert med hemmelighold, hvor all informasjon sakte men sikkert begynte å forsvinne i 2018.

Ifølge Siegel, som tidligere var tilknyttet TTP, har amerikanske universitet blitt svært skeptiske til å assosieres med forskere som er tilknyttet lignende program i Kina. Kongressen vurderer nå å forby alle statlig finansierte forskere å ta del i lignende kinesiske program.