Russland skal teste missiler for atombomber i Barentshavet

Russlands varslede militærøvelse er uvanlig langt vest og veldig tett på Norge, sier forsvarsekspert. Det er gjort med hensikt, tror han.

Russland har tidligere varslet om flere militærøvelser. GORM 2022 som blant annet skal foregå i Barentshavet lørdag er intet unntak.

Ifølge The Barents Observer skal ubåter i Barentshavet skyte opp raketter mot mål i Chukotka i den østlige delen av Russland, mens ubåter i Stillehavet skal skyte mot mål i Barentshavet.

Hver rakett kan i en krigssituasjon utstyres med 10 atombomber. Hver ubåt kan ha 16 raketter, skriver NRK.

Ikke tilfeldig

– Tidspunktet er strategisk valgt. En gjør dette for å minne verden om at Russland har store atomkrefter som et ris bak speilet, og at det ikke bare er styrkene rundt Ukraina som de har, sier forsker ved Sjøkrigsskolen, Ståle Ulriksen, til NRK.

Ulriksen mener øvelsen er et klart politisk signal til Norge, spesielt på grunn av øvelsens plassering.

– De varslede skytefeltene er uvanlig langt vest i forhold til denne typen øvelser, veldig tett på Norge. Det har de valgt med en hensikt, sier han.

Forsvaret følger med

Ifølge pressetalsmann ved Forsvaret operative hovedkvarer, Ivar Moen, følger forsvaret godt med på hva russerne gjør i Barentshavet.

Han vil derimot ikke kommentere saken videre overfor NRK.