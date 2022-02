Politibetjent dømt til to års fengsel for drap på svart 20-åring i Minnesota

Den tidligere politibetjenten Kim Potter ble fredag dømt til to års fengsel for drapet på en ubevæpnet svart 20-åring i Minneapolis i april i fjor. Foto: AP / NTB

NTB

Den tidligere politibetjenten Kim Potter er dømt til to års fengsel for drapet på en ubevæpnet svart 20-åring i en forstad til Minneapolis i april i fjor.

49 år gamle Potter nektet straffskyld og hevdet at hun tok feil av elektrosjokkvåpenet sitt og pistolen da hun skjøt og drepte Daunte Wright.

I desember ble hun likevel funnet skyldig i forsettlig drap, og fredag fikk hun dommen. Den lyder på to års fengsel, noe som er under minimumsstraffen for drap i Minnesota.

Drapet på Wright utløste demonstrasjoner og uro og fant sted samtidig med rettssaken mot den hvite politimannen Derek Chauvin. Han ble senere dømt for drapet på den svarte amerikaneren George Floyd, noe som utløste en stor protestbølge mot rasisme og politivold.

Wright var ubevæpnet da han ble drept, men motsatte seg å bli påført håndjern. Da han startet bilen i et fluktforsøk, avfyrte Potter de dødelige skuddene mot ham.

Det hele ble filmet og i videoen roper hun «taser», engelsk for elektrosjokkvåpen, idet hun trekker av.