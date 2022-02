Ukrainsk by stålsetter seg: – Vi har ikke panikk, men vi tar det heller ikke med ro

Deler av Øst-Ukraina går i gang med masseevakuering. Storbyen Lviv i vest stålsetter seg for flyktningbølge fra øst.

Lviv, den største byen i vest-ukraina, forbereder seg på å bli destinasjonen til en strøm av flyktninger fra landets hovedstad Kyiv og andre områder som befinner seg nært grensen til Russland. De har ikke slått seg til ro med at Russland trekker seg tilbake, og forbereder seg på en mulig invasjon.

– Vi har ikke panikk, men vi tar heller ikke med ro, sier ordfører Andriy Sadovyi til BBC.

– Vi må kjempe mot

Diplomater fra USA, Storbritannia, Canada og Japan er allerede midlertidig flyttet fra hovedstaden og til Lviv.

Dette er ikke første gangen byen tar i mot flyktninger. Da Russland annekterte Krimhalvøya i 2014 flyktet om lag 10.000 personer fra Donetsk, Luhansk og Krim. Destinasjonen ble Lviv, og der fikk de husly og hjelp til å finne seg ny jobb, skole- og barnehageplass.

– Vi er Russlands naboer, og vi må rett og slett være løven som kjemper mot bjørnen. Vi har ikke noe valg, sier Sadovyi.

Brudd på våpenhvilen

Fredag kunngjorde ukrainske separatister at de har innledet masseevakuering av sivile fra Donetsk, utbryterregionen til Russland. Evakueringen kommer i kjølvannet av anklager om brudd på våpenhvilen i området.

– Det som skjer er veldig bekymringsfullt og potensielt svært farlig, sier Kreml-talsperson Dmitrij Peskov fredag.

De prorussiske separatistene hevder på sin side at regjeringsstyrkene har beskutt dem 27 ganger. Blant annet skal en barnehage ha blitt truffet i et artilleriangrep, hvor to ansatte ble skadd.

Den russiske ambassadøren til EU har varslet motangrep dersom russere i Øst-Ukraina blir drept.

Det er usikkert hvor mange mennesker som blir evakuert, og hvor de blir sendt.