Politiet: Kvinne brukte coronastøtten til å drepe kjærestens eks

Le’Shonte Jones og hennes tre år gamle datter ble plutselig angrepet utenfor deres hjem i Florida. Jones døde og den tre år gamle jenta ble skadet.

Det var 3. mai 2021 at Jones og datteren ble skutt på parkeringsplassen utenfor hjemmet sitt i Miami, Florida. Politiet arresterte kort tid senere en angivelig mellommann og det de antar er en leiemorder. Den angivelige leiemorderen skal ha filmet seg selv telle sedler et par timer før drapet fant sted.

Nå er ytterligere en person arrestert tilknyttet drapet, og ifølge politiet skal det være snakk om hovedmannen. Jasmine Martinez skal angivelig ha brukt pengene hun fikk i coronastøtte for å betale en leiemorder til å drepe Jones.

Hun hadde fått coronastøtte da skjønnhetssalongen hennes ble rammet av økonomiske tap som følge av pandemien, og tok ut 10.000 dollar et par dager før drapet fant sted, skriver avisen Miami Herald.

Mange år med konflikt

Martinez’ forsvarer sier at hun ikke hadde noe med drapet å gjøre. Offeret er ekskjæresten til Martinez’ nåværende kjæreste. I 2016 ble hun arrestert for å ha slått Jones, men saken ble senere henlagt.

I 2020, da Jones skulle vitne mot Martinez i retten, hevdet hun å ha blitt angrepet av to menn på parkeringsplassen utenfor tinghuset. Ifølge NBC skal en av angriperne være Martinez’ daværende kjæreste.

I april, en måned før hun ble drept, skal Jones ha gått til politiet med frykt for at hun skulle bli angrepet, og at hun følte seg truet av Martinez.

Den mistenkte leiemorderen Javon Carter, mellomann Romiel Robinson og Jasmine Martinez er siktet for drapet. Romiel Robinson, som er Martinez kjæreste, sitter i fengsel for et annet forhold. Les mer Lukk

«Hun må dø»

I kjølvannet av drapet besluttet politiet å gå gjennom telefonsamtalene mellom Martinez og kjæresten hennes, som da satt i fengsel. I en telefonsamtale datert 11. februar 2021 skal Martinez ha sagt at hun «var klar til å drepe denne hora» og at «hun måtte dø». Tre måneder senere ble Jones drept.

Politiet klarte å spore den angivelige leiemorderens telefon til området hvor leilighetskomplekset var rundt tiden Jones ble drept. Han ble også identifisert ved hjelp av et øyenvitne. Politiets teori er at leiemorderen ble hyret til å drepe Jones på vegne av Martinez.