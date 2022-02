Alle passasjerene trygge etter brann på passasjerskip i Hellas

NTB

Det har fredag morgen brutt ut brann på et passasjerskip i Hellas med 237 passasjerer om bord, opplyser det greske havnepolitiet.

Det statlige, greske nyhetsbyrået AMNA skriver at det er snakk om et italiensk-flagget skip som befinner seg nordøst for øya Ereikousa. I tillegg til passasjerene er et mannskap på 51 også om bord på skipet.

Det er snakk om skipet Euroferry Olympia, som var på vei til Italia fra den greske byen Igoumenitsa. Skipet ble evakuert, og alle passasjerene er trygge og på redningsbåter, opplyser greske myndigheter til gresk radio.

Det ble sendt ut tre slepebåter og tre patruljebåter for å hjelpe passasjerene av skipet.

Det er ikke meldt om dødsfall etter brannen. De evakuerte blir fraktet til den nærliggende greske øya Korfu.

Årsaken til brannen er ikke kjent, og en etterforskning er igangsatt.