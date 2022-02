Strendene i Sydney åpnet igjen etter brutalt haiangrep

Ikoniske Bondi Beach er blant strendene som ble stengt etter det fatale haiangrepet i Sydney onsdag. Fredag kunne folk igjen ta den i bruk. Foto: Marianne Løvland / NTB

NTB

Sydney åpnet strendene sine for surfere og svømmere igjen fredag, etter at to dager med leting etter en hvithai som drepte en svømmer ikke ga resultater.