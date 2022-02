Minst 117 døde etter skred og flom i Brasil

Her jobbes det med å grave graver til ofrene. Foto: Silvia Izquierdo / AP / NTB

NTB

Antallet døde etter det katastrofale uværet i Petropolis i Brasil øker. To dager etter at skred og flom rammet byen, er 117 funnet døde. Like mange er savnet.