Uvær herjer i Europa

NTB

Uvær herjer i flere europeiske land og har krevde minst fire liv til nå.

I Polen omkom to mennesker da kraftig vind veltet en kran på en byggeplass i Krakow. En person mistet også livet da bilen vedkommende satt i ble truffet av et tre som veltet.

Vindstyrken ble målt opp mot 35 sekundmeter og veltet trær og stolper. 324.000 hjem mistet natt til torsdag strømmen.

Stengte skoler

Nord i Tyskland omkom en 37-åring da et tre veltet over bilen nær Bad Bevensen. Skoler i flere delstater holdt stengt torsdag, og enkelte steder ble det målt vind på over 42 sekundmeter.

Deutsche Bahn innstilte flere togavganger og flyselskapet Lufthansa avlyste rundt 20 avganger fra Frankfurt.

Strømløse

I Tsjekkia er over 300.000 husholdninger strømløse og veltede trær sperret torsdag veier og flere jernbanestrekninger. På landets høyeste fjell Snezka ble det målt vindkast på over 50 sekundmeter.

I Nederland er tre mennesker skadd i uværet. En politimann ble truffet av en takplate i Duiven nær Arnhem, mens to andre satt i en bil som ble truffet av et tre i Maasluis.

Vinden førte til forsinkelser på Schiphol-flyplassen utenfor Amsterdam, og flere andre europeiske land venter nå på å få sin del av uværet.

Advarsler

Britiske meteorologer har sendt ut en såkalt «rød advarsel» for det sørvestlige England og sørlige Wales, der vinden kan utgjøre en «fare for liv».

Irland har også sendt ut advarsel, og Banedanmark regner med å måtte innstille det meste av togtrafikken fra fredag kveld til langt utpå lørdag.

– Vi tar stormvarsel som dette svært alvorlig, og av hensyn til sikkerhet legger vi derfor nå opp til å stenge ned mesteparten av togtrafikken mens stormen raser, sier områdesjef Nicolai Smidt Sigsgaard.