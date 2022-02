Stoltenberg frykter russisk iscenesettelse

NTB

Nato-sjef Jens Stoltenberg er bekymret for at Russland leter etter påskudd for å gå til angrep på Ukraina. Det samme frykter USA og Storbritannia.