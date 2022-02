Hviterussland åpner for utplassering av atomvåpen

Aleksandr Lukasjenko har utlyst folkeavstemning om grunnlovsendringer som blant annet åpner for at det kan utplasseres atomvåpen på hviterussisk jord.

NTB

Hviterusslands president sier det kan være aktuelt å ha atomvåpen på hviterussisk jord dersom lander står overfor en ytre trussel.

Uttalelsen fra Aleksandr Lukasjenko kommer mens Ukraina-krisen gjør forholdet mellom Russland og Vesten svært anstrengt. Fredag møter Lukasjenko sin russiske kollega Vladimir Putin i Moskva.

– Om nødvendig, dersom våre rivaler og motstandere går til tankeløse og dumme skritt, vil vi ikke bare utplassere atomvåpen, men superatomvåpen og andre våpentyper under utvikling for å beskyttet territoriet vårt, sier Lukasjenko og legger til:

– Men dersom det ikke foreligger noen trusler mot Hviterussland fra uvennlige stater, vil det ikke være behov for atomvåpen her på hundre år.

Den tidligere sovjetrepublikken har ikke egne atomvåpen, men skal senere i februar ha en folkeavstemning om grunnlovsendringer som åpner for å tillate andre lands atomvåpen på hviterussisk jord.

Beslutningen om folkeavstemning kom i kjølvannet av de omfattende protestene etter at et valg preget av fusk i 2020 sikret Lukasjenko en ny periode ved makten. Han har ledet Hviterussland siden 1994. Grunnlovsreformen det skal stemmes over, vil gjøre det mulig for ham å sitte til 2035.