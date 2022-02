Maduro-alliert var amerikansk informant

Forretningsmannen Alex Saab, en nær alliert av Venezuelas president Nicolás Maduro, var i 2018 informant for USA, viser nye dokumenter. Her går folk gatelangs forbi en plakat av ham med påskriften «Slipp Alex Saab fri. De har ikke klart å knekke ham» i Caracas, Venezuelas hovedstad. Foto: Ariana Cubillos / AP / NTB

NTB

Forretningsmannen Alex Saab, en nær alliert av Venezuelas president Nicolás Maduro, var i 2018 informant for USA, viser nye dokumenter.

Den nå pågrepne 49-åringen, som anklages for å ha tjent seg søkkrik på oppdrag for regjeringen til Maduro, ble en hemmelig kilde for det amerikanske narkotikapolitiet DEA i ett år i 2018, går det fram av nylig frigitte dokumenter.

I løpet av perioden overga han mer enn 12 millioner dollar, tilsvarende nesten 107 millioner kroner, i ulovlig inntjente penger til amerikanske myndigheter.

Han undertegnet også en avtale om å overgi seg og stille for retten i en hvitvaskingssak.

Saab, som er både colombiansk og venezuelansk statsborger, ble i USA anklaget for bedrageri av 350 millioner dollar fra et offentlig og subsidiert boligprosjekt for lavinntektsgrupper i Venezuela.

Saab og hans forretningspartner Alvaro Pulido ble anklaget for å ha overført pengene til bankkonti i USA og andre land.

Første kontakt i 2016

Den første kontakten mellom Saab og amerikanske myndigheter fant sted i august 2016 i Colombias hovedstad Bogota.

Som DEA-informant ga Saab «informasjon om bestikkelse han betalte og forbrytelse han begikk», heter det i rettsdokumentene.

Etter at dokumentene er blitt frigitt, har Saab nektet for å ha vært informant.

Enhver kontakt mellom Saab og amerikanske tjenestepersoner har skjedd med «full viten og støtte» fra Venezuela, sier forsvareren hans.

Utlevert i 2020

Ifølge dokumentene tok samarbeidet slutt i mai 2019, da Saab ikke overga seg til USA innen fristen.

To måneder senere siktet amerikanske myndigheter ham for hvitvasking, og på slutten av 2020 ble han utlevert etter å ha blitt pågrepet i Kapp Verde.

Den høsten droppet en føderal dommer de fleste tiltalepunktene mot ham, men han er fortsatt anklaget for hvitvaskingslovbrudd med 20 års strafferamme.

Maduros regjering kjempet uten hell for å stanse Saabs utlevering, og presidenten reagerte med harme da den var et faktum.

Regjeringen avbrøt forhandlingene med den USA-støttede opposisjonen om å gjøre slutt på den politiske og økonomiske krisen i landet.