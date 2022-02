Australias største kullkraftverk skal stenge

NTB

Australias største kulldrevne kraftverk blir stengt i 2025, sju år tidligere enn planlagt. Årsaken er lave priser på fornybar energi.

Origin Energy, som driver kraftverket, opplyser til investorer at inntoget av fornybar energi vil utkonkurrere det store Eraring-kraftverket som ligger like nord for Sydney.

Kraftverket har fire kulldrevne generatorer på 720 megawatt og en dieselgenerator på 42 megawatt, og forsyner New South Wales, Australias mest folkerike delstat, med rundt en firedel av strømmen.

Planen var å ta det ut av drift i 2032, men det blir altså framskyndet. Administrerende direktør Frank Calabria i Origin erkjenner at det vil være «utfordrende» for hundrevis av ansatte.

– Realiteten er at det økonomiske grunnlaget til kulldrevne kraftstasjoner blir satt under tiltakende og utålelig press av renere og billigere kraft, inkludert fra sol, vin og batterier, sier han.

Selskapet har planer om å gjøre om kraftverket og installere et batteri på 700 megawatt. Origin er en av flere australske energiselskaper som beslutter å fase ut kulldrevne alternativer, selv om landets konservative regjering fortsetter å gi støtte til nye prosjekter.

Australia er blant verdens største kullprodusenter, og flere av kullgruvene og -kraftverkene ligger i valgkretser som er svært jevne. Både regjeringen og opposisjonen har derfor forsøkt å ikke tråkke lokale, kullglade velgere på tærne.