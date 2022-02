Honduras' ekspresident blir sittende i varetekt

Honduras' tidligere president Juan Orlando Hernandez (i midten, i lenker) blir sittende minst en måned i varetekt mens han venter på å utlevering til USA. Her vises han fram for pressen av politiet i Tegucigalpa. Foto: Elmer Martinez / AP / NTB

NTB

Honduras' tidligere president Juan Orlando Hernandez blir sittende minst en måned i varetekt mens han venter på utlevering til USA.

Årsaken er å garantere at Hernandez stiller i et andre rettsmøte i saken 16. mars, sier en talsmann for høyesterett i landets hovedstad Tegucigalpa.

Hernandez, som for tre uker siden fortsatt var president, er anklaget for narkotikasmugling i USA.

Broren hans ble dømt til livstid for lignende lovbrudd der i fjor.

Alvorlige anklager

Ekspresidenten anklages for å ha tilrettelagt for smugling av rundt 500 tonn narkotika, det meste fra Colombia og Venezuela, via Honduras og til USA.

Smuglingen skal ha startet fra 2004 og fortsatt helt fram til i år.

I retur skal han ha tatt imot bestikkelser for flere millioner dollar fra narkokarteller i Honduras, Mexico og andre steder, går det fram av papirer fra den amerikanske ambassaden i Tegucigalpa.

Han skal også ha beskyttet smuglere fra å bli etterforsket, pågrepet og utlevert, i tillegg til å gi dem klassifisert informasjon om pågående etterforskninger.

I tillegg anklages han for å ha beordret politifolk og militæret til å beskytte forsendelser med narkotika i Honduras, og ha «tillatt at brutale voldshandlinger ble begått uten konsekvenser».

Bedyrer sin uskyld

Hernandez avviser alle anklagene, og sier at de er en hevnaksjon fra smuglere som hans regjering pågrep eller utleverte til USA.

Forsvareren hans mener også at Hernandez er immun gjennom sitt medlemskap av det mellomamerikanske parlamentet, som han sluttet seg til noen timer etter at han gikk av som president.

Da hadde det i månedsvis vært spekulasjoner om at han ville bli anklaget for narkotikalovbrudd etter at han gikk av.

I sin tid i embetet, ble Hernandez anklaget for å på urimelig vis bruke utvidede fullmakter til å påvirke landets rettssystem og valgdomstol.

USA mener også at narkotikapenger i stor grad finansierte valgkampen til Hernandez både i 2013 og 2017.