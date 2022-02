En av tre rammes: Virus-lignende teknologi brukes i kampen mot allergier

Bioteknologiselskapet Angany har tatt opp kampen mot et stadig voksende globalt helseproblem, allergier. Deres ferskeste våpen kan være nøkkelen.

Allergier har nådd «pandemiske nivåer» står det i det naturvitenskapelige tidsskriftet Nature. En av tre personer født etter 1990 rammes av allergier, noe som forårsaker betydelig press på familiers lommebok og helsevesenet. Ifølge WHO er allergier den fjerde største helsetrussel på global basis. Problemet er stadig voksende, og uten nye behandlingsmetoder vil 50 prosent av verdens befolkning være plaget av allergier innen 2050.

Per dags dato finnes det tre utbredte behandlingsmetoder, hvor ingen av dem er å regne som optimale.

Vil skrote dagens metoder

Den ene er å unngå allergenene, noe som er vanskelig og tidvis umulig, slik som ved pollenallergi. I enkelte tilfeller, som med allergier som utløser en sterk astmatisk reaksjon eller anafylaktisk sjokk, kan et uhell bli fatalt. Den andre metoden er å behandle symptomene med allergimedisiner, hvor flere av dem medfører sløvhet og andre bivirkninger. Dette er i tillegg en behandling du ofte må ty til hele livet. Den tredje er immunterapi, hvor pasienten utsettes for allergenet over lengre tid i form av sprøyter. Dosen øker fra behandling til behandling, til pasienten utvikler resistens. Behandlingen må som regel gjentas etter tre til fem år, og medfører bivirkninger. Den har vist seg å være effektiv mot blant annet pollenallergi, men mindre mot matallergier, som har en tendens til å utløse farligere reaksjoner.

Etterligner virus

Nå har Angany valgt å ta opp kampen mot allergier, i håp om å kunne tilby folk en fjerde og mer effektiv behandlingsmetode. Selskapet, som holder til i Quebec i Canada, har kombinert en eksisterende immunterapi gitt som behandling mot kreftsykdom, med en antiviral vaksinasjonsmetode. Resultatet har fått navnet eBioparticle, og omgjør naturlige allergener til «pseudopatogen».

eBiopartikler etterligner patogener, men selv om de ligner på virus, inneholder de ikke det infeksiøse genetiske materiale som gjør virus smittsomme. Likevel gjenkjenner vårt immunsystem partiklene som virus og en kraftig immunrespons, lignende når sykdom inntreffer, utløses.

Forsøk utført på menneskelige dendrittiske celler har vært en suksess. Les mer Lukk

– Immunforsvaret blir klar til kamp

Omfattende ikke-kliniske studier utført av Angany viser at menneskelige dendrittiske celler, som spiller en stor og viktig rolle i vårt immunforsvar, utsatt for eBiopartikler utviklet en betydelig immunitet mens allergeners evne til å utløse en reaksjon stupte, skriver Nature. Partiklene utløser en reaksjon svært lik den som oppstår når kroppen utsettes for et virus, hvor antistoffet Immunoglobulin G utløses og nøytraliserer allergenet.

– eBiopartikler har en evne til å etablere et cellebasert minne som forblir på alerten og står klar til kamp mot allergener, og den eneste immunresponsen som utløses går direkte på allergenet, forklarer selskapets direktør ​​Louis-Philippe Vézina.

Studien er fremdeles i en tidlig fase, men foreløpige funn viser at behandlingen er trygg og effektiv. Nå ønsker selskapet å på sikt gjøre behandlingen tilgjengelig for folk, noe som krever at metoden er både enkel og prisvennlig. Den foreslåtte metoden går ut på to vaksinedoser med kort intervall og en årlig oppfriskningsdose.

Katteallergi er den første allergien som blir tatt tak i nå som de menneskelige forsøkene begynner. Les mer Lukk

Fra katteallergi til nøtteallergi

Deres første kandidat var katteallergi, hvor den første kliniske testen på mennesker skal finne sted ved Imperial College London innen seks måneder. De ønsker også å ta tak i pollenallergi og matallergier.

Hos mange oppstår allergier i barndommen, og ønsker er å kunne gi vaksinene allerede på barnestadiet. Men det avhenger av at man kan identifisere allergiene i en tidlig alder.

Selskapet er spesialisert på immunologi, proteinteknikk, allergier og biovitenskap, og ønsker å gå sammen med større selskap for å distribuere sin behandling mot allergier.

– Håpet vårt er at denne unike tilnærmingen til allergier vil kunne sette en stopper for utviklingen vi ser over hele verden, og gi håp til dem som lever med store plager og begrensninger som følge av allergier, sier Vézina.