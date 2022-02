Demonstranter i Canada opphever blokade av grenseovergang

NTB

Lastebilsjåfører som de siste ukene har demonstrert mot myndighetenes koronatiltak i Canada, opphevet onsdag blokaden av den siste grenseovergangen mot USA.

Flere av Canadas grenseoverganger til USA har vært blokkert av hundrevis av lastebiler de siste ukene.

Tirsdag ble aksjonen i grensebyen Coutts avsluttet, etter at politiet tidligere i uka pågrep elleve demonstranter som var utrustet med våpen og ammunisjon.

Onsdag forlot også lastebilene grenseovergangen i Emerson i Manitoba, den siste som til nå har vært sperret.

Demonstrasjonene fortsetter i Ottawa

I Canadas hovedstad Ottawa holder fortsatt nærmere 400 lastebilsjåfører og andre demonstranter stand.

Statsminister Justin Trudeau har benyttet seg av en sjelden unntaksbestemmelse og gitt politiet utvidede fullmakter til å fjerne dem, og onsdag delte politifolk ut løpesedler med et ultimatum om å fjerne seg eller bli pågrepet.

Demonstrantene fikk også beskjed om at de kan bli fratatt førerkortet, og at lastebilene kan bli tauet.

Nekter å dra

En demonstrant ropte «Jeg drar aldri hjem!», mens andre kastet løpesedlene ned i et toalett som var satt opp på gata, skriver nyhetsbyrået AP.

Politiet har ikke sagt noe om når eller om de vil gripe inn for å fjerne lastebilene med makt. Protestlederne har stålsatt seg for at det vil skje onsdag.

– Om det betyr at jeg må dra i fengsel, om jeg må bli bøtelagt for å bidra til at friheten blir gitt tilbake i dette landet, så har millioner av andre mennesker gitt bort mye mer for sin frihet, sa David Paisley, som har reist til Ottawa sammen med en venn som kjører lastebil.

Problemer for Trudeau

Protestbevegelsen har blitt en av de største utfordringene til nå for statsminister Trudeau.

Enkelte folkevalgte anklager ham for å gjøre for lite for å håndtere demonstrasjonene, mens andre mener han går for langt med bruken av unntaksbestemmelsen.

Det store oppstyret og bråket fra de tutende demonstrantene har vekket harme hos innbyggerne i Ottawa, som også sier at de blir trakassert av dem.

Mye av næringslivet i sentrum har blitt tvunget til å lukke dørene. Byens politisjef Peter Sloly har gått av etter krass kritikk.