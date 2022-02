Sveits kutter coronatiltak – planlegger «frigjøringsfeiring»

NTB

En rekke coronarestriksjoner oppheves i Sveits torsdag, noe landet vil feire som en «frigjøringsdag», opplyser regjeringen.

Uvaksinerte personer kan gå på restaurant, kulturarrangementer og fritidstilbud igjen, og antallsbegrensing i private hjem og regler for hjemmekontor oppheves, kunngjorde regjeringen onsdag.

Krav om munnbind vil imidlertid gjelde på offentlig transport og i helsevesenet.

Bakgrunnen for at regjeringen i Sveits opphever tiltak denne uken, er at situasjonen fortsetter å utvikle seg positivt, og at det tilsynelatende er høy immunitet i befolkningen.