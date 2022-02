Biden frigir Trumps besøkslogger i Det hvite hus

NTB

President Joe Biden frigir besøksloggene fra sin forgjenger i Det hvite hus til komiteen som undersøker angrepet på Capitol Hill 6. januar i fjor.

Han avviser dermed nok en gang tidligere president Donald Trumps påstander om immunitet og utøvende privilegier.

Komiteen har bedt om å få utlevert en mengde data fra nasjonalarkivet, inkludert presidentdokumenter som Trump har kjempet for å holde private. Materialet som frigis, er besøkslogger som viser avtaleinformasjon for personer som fikk tillatelse til å gå inn i Det hvite hus dagen for angrepet.

I et brev sendt mandag til det amerikanske nasjonalarkivet, skriver rådgiver Dana Remus i Det hvite hus at Biden har vurdert Trumps påstander, men bestemte seg for at det var i nasjonens beste interesse å frigi dokumentene.

Komiteen undersøker Trumps handlinger 6. januar, da han ventet med å fortelle sine støttespillere om å stoppe volden og forlate Capitol Hill. Etterforskerne er også interessert i organiseringen og finansieringen av en demonstrasjon i Washington morgenen etter opprøret, da Trump ba støttespillerne kjempe.

Blant de ubesvarte spørsmålene er hvor tett arrangørene av demonstrasjonen var koordinert med tjenestemenn i Det hvite hus.