Levninger etter haiangrep funnet nær Sydney

NTB

Australsk politi har funnet menneskelige levninger i sjøen etter et haiangrep på en strand sørøst for Sydney.

Det var byens første dødelige uprovoserte haiangrep siden 1963. De omkringliggende strendene ble stengt i 24 timer mens politiet patruljerte etter hai.

En mann som fisket fra land nær der angrepet skjedde, sa til den nasjonale kringkasteren ABC at han så en mann i våtdrakt bli dratt under vann av en stor hai utenfor forstadsstranden Little Bay.

– Det var forferdelig. Jeg skjelver, sa han og beskrev et angrep som varte i flere sekunder.

Politiet i New South Wales opplyser onsdag at tjenestemenn som undersøkte angrepet, hadde funnet menneskelige levninger i vannet.

– En etterforskning av svømmerens død pågår, og Little Bay Beach er stengt mens politiet fortsetter å søke i området, heter det i en uttalelse fra politiet.