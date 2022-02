Prins Andrew betaler 12 millioner pund i overgrepsforlik

Prins Andrew unngikk å møte Virginia Giuffres advokater i London og vitne under ed om anklagene i Giuffres sivile søksmål mot ham. Men det koster ham dyrt. Arkivfoto: AP / NTB

NTB

Storbritannias prins Andrew har inngått et forlik på 12 millioner pund, tilsvarende 145 millioner kroner, med Virginia Giuffre i et sivilt overgrepssøksmål.

I rettsdokumentene heter det at prinsen skal gi en donasjon til Virginia Giuffres veldedige organisasjon.

Avtalen reiste spørsmål om hvem som står for regningen for forliket, og britiske Telegraph rapporterte at det ville komme fra en av de private eiendommene som tilhører prinsens mor, dronning Elizabeth II.

Bakgrunnen for forliket er at prins Andrew ble i august i fjor ble saksøkt av Giuffre i USA. Hun hevder at han begikk flere seksuelle overgrep mot henne i 2001. Da var hun 17 år og mindreårig etter amerikansk lov.

De to skal ha møtt hverandre gjennom den amerikanske finansmannen Jeffrey Epstein, som tok sitt eget liv mens han satt varetektsfengslet, siktet for seksualforbrytelser.

Prins Andrew har blankt avvist anklagene og har forsøkt å få søksmålet avvist. Han er ikke siktet for noe.

Prinsen ble onsdag møtt med tabloidavisen The Sun på lederplass skriver at han kan «leve ut resten av pensjonisttilværelsen i vanære».