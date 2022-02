Stoltenberg: Ingen tegn til nedtrapping fra Russland

NTB

Russland viser ingen tegn til å trappe ned konflikten, og ser isteden ut til å fortsette opprustningen, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Kommentarene kommer etter at Russland kunngjorde at militærøvelsen på Krim-halvøya avsluttes tidligere onsdag. Stoltenberg sa tirsdag at han var forsiktig optimist med tanke på situasjonen mellom Russland og Ukraina.

Stoltenberg er onsdag vertskap for et møte mellom forsvarsministrene fra alliansens medlemsland.

– Vi står overfor kritiske utfordringer for europeisk sikkerhet, og vi har hørt tegn fra Moskva om at de er klare på å fortsette den diplomatiske dialogen, sier Stoltenberg til pressen.

– Trass i dette har vi ikke sett noen nedtrapping på bakken. Tvert imot har vi sett at Russland fortsetter den militære opprustningen. Og vi har ikke fått svar på vårt skriftlige dokument, der det foreslås konkrete tema Nato er villige til å sette seg ned og diskutere med Russland, sier han.

Stoltenberg sier Nato vil formidle et veldig tydelig budskap til Russland om at de allierte er villige til å sette seg ned og snakke med dem.

– Men samtidig er vi beredt på det verste.