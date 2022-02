Kvinne kurert for hiv med ny behandling

En kvinne er kurert for hiv ved bruk av en ny behandlingsmetode. Hun er den tredje noensinne, skriver The New York Times. Dette bildet, som er tatt med elektronmikroskop, viser ett enkelt hiv-virus (midten). Foto: NIAID via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

En kvinne er kurert for hiv ved bruk av en ny behandlingsmetode. Hun er den tredje noensinne, skriver The New York Times.