Domstol blokkerer italiensk folkeavstemning om aktiv dødshjelp

NTB

Italias forfatningsdomstol avviser en forespørsel om å holde folkeavstemning om hvorvidt aktiv dødshjelp skal bli lovlig i landet.

Aktivistgrupper har nylig samlet de nødvendige underskriftene for at domstolen må ta en avgjørelse. Etter tre timers drøfting tirsdag konkluderte dommerne med at aktiv dødshjelp, også kjent som eutanasi, er i strid med Italias grunnlovsfestede rett til å verne om menneskelig liv.

Aktivistgruppene sier de er skuffet, men at de nå vil forsøke å heller gå politikkens vei. Aktiv og passiv eutanasi er forbudt i Italia og kan straffes med fengsel.

I en kjennelse i 2019 åpnet imidlertid forfatningsdomstolen for visse unntak, for eksempel når en pasient er uhelbredelig syk, avhengig av livsopprettholdende behandling eller når en pasient opplever utålelig fysisk eller psykisk smerte.

I alle tilfeller må pasienten være helt kapabel til å ta egne avgjørelser og være klar over konsekvensene.

Domstolen skal også ta stilling til forespørsler om å holde folkeavstemning om blant annet legalisering av cannabis og flere rettsreformer. De andre sakene behandles onsdag.