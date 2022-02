Stor studie: Risikoen for hjerte- og karsykdommer øker betraktelig etter covid-19-smitte

En fersk amerikansk studie viser at risikoen for hjerte- og karsykdommer, inkludert hjerteinfarkt og slag, øker etter SARS-CoV-2-infeksjon, selv ved mildt sykdomsforløp.

Folk ønskes velkommen tilbake på kontorene og det er nok en gang mulig å se smilene som har skjult seg bak munnbind på vei til jobb. Den ferske omikron-varianten gir mildere sykdomsforløp og de aller fleste overlever covid-19.

Kort tid etter Norges gjenåpning går forskere ut offentlig med en omfattende studie som slår fast at folk som gjennomgår covid-19 står i større fare for å utvikle en rekke livstruende sykdommer, også dem som knapt fikk symptomer.

– Alder har ingenting å si

Ifølge studien gjelder det også for folk på under 65 år og som ikke har kroniske sykdommer.

– Det har ingenting å si om du er gammel eller ung, om du røyker eller ikke. Risikoen øker likevel om du er ung og frisk, sier en av forskerne bak studien Ziyad Al-Aly ved Washington University til det akademiske tidsskriftet Nature.

Forskerne tok utgangspunkt i data fra United States Department of Veterans Affairs og sammenlignet funn fra totalt 150.000 veteraner som hadde vært friskmeldt i minst 30 dager etter bekreftet smitte, og stilte dem opp mot prøvene fra personer som er bekreftet å ikke ha vært smittet.

Folk som hadde vært smittet av covid-19 hadde betraktelige større risiko for å utvikle 20 forskjellige hjerte- og karsykdommer. De hadde blant annet 52 prosent større risiko for å bli rammet av slag. Av hver tusende smittede, så fikk fire personer slag innen ett år etter år etter de ble bekreftet smittet.

– Disse funnene er verre enn jeg hadde forventet. Det er snakk om svært alvorlige sykdommer, så dersom det fremdeles er folk som tror at dette viruset er som en influensa, så taler disse funnene sterkt i mot dette, sier kardiolog Eric Topol til det vitenskapelige tidsskriftet Science Magazine.

(Saken fortsetter under bildet)

Risikoen øker mer hos folk som utviklet alvorlig sykdomsforløp, og forskerne anbefaler derfor alle om å ta vaksinene for å beskytte seg. Les mer Lukk

– Må innrømme at jeg ble tatt på senga

Risikoen for hjertesvikt økte med 72 prosent, hvor 12 av 1000 ble rammet innen ett år. Risikoen er størst hos folk som hadde behov for innleggelse i løpet av sykdomsperioden, men de registrerte også tilfeller hos folk som kun hadde utviklet milde symptomer.

– Jeg må innrømme at jeg ble tatt på senga av hvor lenge etter sykdommen inntraff at smittede utviklet hjerteproblemer, sier kardiolog Hossein Ardehali ved Northwestern University.

Forskerne påpeker likevel at det finnes fallgruver i studien. Siden den utvalgte gruppen er veteraner, er det en overvekt av voksne menn i kontrollgruppen, så det er vanskelig å si om funnene er like gjeldende for andre grupper, som for eksempel kvinner og barn.

– Samfunnet har allerede gått på en smell

De mener likevel at helsevesen verden over må forberede seg på et inntog av pasienter med hjerte- og karsykdommer, og frykter at vi havner bakpå nå som samfunn åpnes opp og smitten skyter i været.

– Samfunnet har allerede gått på en smell med tanke på covid-19, og vi kommer til å tryne med tanke på lang-covid, sier Ziyad Al-Aly.

Kardiolog Topol er likevel optimistisk og tror studien kan få stor betydning for kampen mot «lang-covid».

– Dette må være den mest imponerende «lang-covid»-studien jeg har sett, sier Topol.