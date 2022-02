Den da fire år gamle Paislee Shultis forsvant i 2019 – funnet i live under en trapp

Jenta skal være i god behold, sier politet.

I juli 2019 ble den da fire år gamle Paislee Shultis meldt savnet fra sitt hjem i Cayuga Hights i staten New York.

Nå, to og et halvt år senere er hun funnet i live, i et hemmelig rom under en trapp, opplyser politiet, ifølge New York Post.

Fikk inn tips

Da jenta forsvant skal politiet først ha mistenkt foreldrene til jenta, som hadde blitt fratatt foreldreretten, men tok aldri ut noen siktelse.

Saken fortsetter under bildet.

Foreldrene hadde mistet foreldreretten til Paislee, men kidnappet henne og holdt henne gjemt i to og et halvt år. Les mer Lukk

Mandag fant de derimot jenta i et rom under trappa hjemme hos nettopp disse i Hudson Valley, omtrent 240 kilometer fra der hun forsvant.

Politiet hadde fått et tips om at jenta ble gjemt her, og brukte over en time på å lete igjennom boligen.

God helse

Ifølge lokale medier skal en detektiv lyst inn i en sprekk og sett det som så ut som et teppe. Da etterforskerne fjernet trappa, fant de både Paislee og moren gjemt i et mørkt og vått lite rom.

Paislee skal så ha blitt undersøkt av ambulansepersonell og helsen til den lille jenta skal være god, ifølge politiet.

Foreldrene, samt farfar til jenta er siktet i saken, og tiltalt for å blant annet sette et barns liv i fare.