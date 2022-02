Justismord mot hundrevis av britiske postansatte granskes

Gjennom en årrekke ble flere hundre postansatte beskyldt for økonomisk misligheter, men feilen viste seg å ligge i et datasystem som Postverket stolte på. Les mer Lukk

NTB

En offentlig gransking skal se på over 700 saker der britiske postansatte ble uriktig anklaget for underslag, tyveri og bedrageri etter svikt i et datasystem.