Kutt av gasseksport kan sende Europa inn i en enorm krise

Russlands grep:

De russiske troppene står fjellstøtt langs Ukrainas grense. Dersom landet invaderer truer USA og G7-landene med å innføre kraftige sanksjoner. Samtidig truer Russland med å kutte kablene til Europa, det kan få svært store konsekvenser.

Skjult bak frykten for en reell krig ligger en annen potensiell trussel for Europa; Russland kan kraftig redusere, om ikke stanse, eksporten av fossil gass til Europa, noe EU bare har gjort seg mer og mer avhengig av i løpet av det siste tiåret.

Eksperter tror Russlands geopolitiske mål er å bryte Nato i stykker, dele opp EU og isolere USA fra sine Vestlige allierte, skriver CNN i en analyse.

Europa er blitt mer avhengig av Russland

Vinterens skyhøye strømpriser har sendt millioner av europeere inn krise. Enkelte lever i tussmørke i hjemmene sine, andre tar store sjanser ved å vaske klærne på natten. Dersom Russland kutter eksporten kan det sende Europa inn i strømfattigdom.

Til tross for sanksjonene som ble innført mot Russland etter annekteringen av Krim i 2014, har Europas avhengighet av russisk energi bare økt. I 2013 sto Russland for om lag 27 prosent av Europas gassbruk. Nå, ni år senere, har det økt til 38 prosent.

Den kortsiktige løsningen ligger i å hente gass fra andre kilder, som for eksempel Tyrkia, skriver det pan-europeiske medienettverket Euractiv. President Erdogan har allerede gått ut og sagt at Tyrkia, i samarbeid med Israel, kan forsyne Europa med gass.

– Vi kan ta i bruk Israels naturgass her til lands, for ikke å snakke om at vi, gjennom et samarbeid, kan utvikle en passasje til Europa, sa Erdogan 4. februar.

I løpet av det siste tiåret er Europa sakte men sikkert blitt mer og mer avhengig av russisk gass. Det kan komme til å straffe seg.

– Løsningen er åpenbar

Dette er likevel å anse som en kortsiktig løsning som kun utsetter det uunngåelige; at Europa må vekk fra fossil gass.

– Løsningen er åpenbar. Vi må få slutt på avhengigheten av kostbar og skitten importert gass, sier gass-ekspert ved Global Witness Tara Connolly, en NGO som ønsker å gi verden en vennlig dytt i retningen av fornybar energi. Connolly har et tiår med erfaring innen europeisk energi, og mener at europeiske ledere har ventet for lenge med å ta det store steget.

USA og president Joe Biden har også strakt ut en hånd til Europa, og har foreslått å utvide USAs eksport av flytende naturgass, men det er tvilsomt at verken USA eller andre allierte er i stand til å erstatte Russlands eksport raskt nok.

Løsningen ligger i fornybar energi, men europeiske ledere sitter på gjerdet. Bildet viser solcellepanel i California.

Europa må bite i det sure eplet

Dersom Russland kutter eksporten vil Europa og EU-landene trolig se seg nødt til å redusere strømbruken betraktelig. Eksperter mener likevel at den beste løsningen er å bite i det sure eplet og finne veien ut av gass-avhengigheten, noe de mener gjør at Europa forblir i en usikker situasjon.

I EU står gass for større utslipp enn det kull gjør. Ifølge Europakommisjonen må Europa praktisk talt eliminere bruken av fossil gass innen 2050, dersom verden skal nå 1,5-gradersmålet. Global Witness og Connolly har imidlertid satt prisen til 2035.

Ved siden av den globale oppvarmingen står strømprisene som en stor motivator for å gjøre Europa mindre avhengig av gass. Et voldsomt hopp i strømpriser, spesielt om de skulle bli langvarige, vil sende millioner inn i personlig økonomisk krise, noe nordmenn har fått kjenne på de siste par månedene.

Målet må være å erstatte fossilt brensel med fornybar energi, og dermed male Europas elektrisitet grønn. Likevel gir de fleste av EUs 27 medlemsland større subsidier til fossilt brensel enn til fornybar energi. Som konsekvens har unionen gjort seg selv, landene og folket avhengig av sin enorme nabo i nord, Russland.

