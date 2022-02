Ungarn stenger døren for Nato – frykter kald krig

Utenriksminister Péter Szijjártó setter ned foten og nekter Nato å øke sin tilstedeværelse på ungarsk jord.

USA har sendt ekstra styrker til Polen, Romania, Tyskland og Litauen. I tillegg har Nato utplassert tropper i Estonia og Latvia.

Nå setter Ungarn ned foten og nekter Nato å utplassere ekstra styrker i landet. Samtidig ber landets utenriksminister USA, Europa og Russland om å gjøre sitt ytterste for å unngå «det verst tenkelige», hvor de frykter at sentraleuropeiske land vil havne i saksa, skriver Euronews.

– Gjør alt for å unngå kald krig

Szijjártó referer til den russiske militære opprustningen langs grensen til Ukraina, og frykten for at supermakten skal invadere landet. Ifølge utenriksministeren er krisen som et ekko fra Den kalde krigen.

– Vi ønsker ikke at flere tiår med lidelse skal vende tilbake. Jeg ber det internasjonale samfunnet om å gjøre sitt aller ytterste for å unngå at Den kalde krigen vender tilbake. La oss lære av historien, for denne krigen taper vi alle sammen, sier Szijjártó.

(Saken fortsetter under bildet).

Nato-soldater som normalt er utplassert i Tyskland står her klare for å dra til Romania. Les mer Lukk

– Sanksjoner funker ikke

USA og G7-landene har truet med å innføre kraftige sanksjoner mot Russland, men Ungarns utenriksminister har ingen tro på at det er løsningen. Szijjártó påpeker at Russland har levd med sanksjoner siden annekteringen av Krim i 2014.

– Å satse på sanksjoner er et tapsprosjekt. De fungerer ikke, sier utenriksministeren, som påpeker at handelen mellom Russland og Tyskland kun har økt siden sanksjonene trådte i kraft for åtte år siden.

Szijjártó mener at dialog, diplomati og samarbeid er den eneste måten å løse konflikten på.

– Et klart og tydelig signal til Russland

Statsminister Viktor Orban har tidligere gitt uttrykk for at Ungarn ønsker å styrke sitt gass- og energisamarbeid med Russland ved å øke importen av russisk gass til landet. De ønsker også å utvide arbeidet som foregår på det russiske-støttede kjernekraftverket Paks, som befinner seg sentralt i Ukraina.

Da Orban møtte Russlands president Vladimir Putin1. februar, overskygget imidlertid situasjonen på grensen til Ukraina samtalene.

– Vi kan ikke unngå å snakke om sikkerhetssituasjonen i Europa, hvor Ungarns ståsted er klart og tydelig, vi ønsker fred, sa Orban under møtet.

Dette er det ellevte møtet mellom Orban og Putin, og analytiker Daniel Hegedus tror samtalene er et tydelig tegn på statsministerens ønske.

– Dette sender et klart og tydelig signal til Putin om at ikke alle EU land har støtt fra seg Russland som følge av den pågående situasjonen langs Ukrainas grense, sier Hegedus til Deutsche Welle.