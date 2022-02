USA ber Honduras utlevere tidligere president Juan Orlando Hernandez, som gikk av i januar og mistenkes for smugling av narkotika, opplyser en kilde til AFP. Foto: Jacquelyn Martin, File)

NTB

USA ber Honduras utlevere tidligere president Juan Orlando Hernandez, som gikk av i januar og mistenkes for smugling av narkotika, opplyser en kilde til AFP.

Honduras' utenriksdepartement tvitret tidligere at det amerikanske utenriksdepartementet hadde kontaktet høyesterett i landet og bedt om pågripelsen av en ikke-navngitt honduransk politiker, med hensikt til utlevering.

CNN-journalist Jennifer Montoya tvitrer at det er bekreftet at det er snakk om Orlando Hernandez. Det honduranske nettstedet Tu Nota tvitrer at politiet har troppet opp utenfor boligen hans.