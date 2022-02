Trudeau benytter unntaksbestemmelse for å håndtere koronaprotestene i Canada

Canadas statsminister Justin Trudeau tar i bruk unntaksbestemmelser for å få en slutt på protestene mot myndighetenes koronatiltak og vaksinekrav. Foto: AP / NTB

NTB

Canadas statsminister Justin Trudeau har tatt i bruk en unntaksbestemmelse for å få en slutt på protestene mot myndighetenes koronatiltak.

Ifølge den statlige kringkasteren CBC gir den svært sjeldne unntaksbestemmelsen regjeringen anledning til å sette inn «midlertidige tiltak som ikke er passende under normale forhold».

Bakgrunnen er de omfattende protestene mot myndighetenes koronarestriksjoner og vaksinekrav, der lastebilsjåfører har ledet an og blokkert gatene i hovedstaden Ottawa, samt flere grenseoverganger til USA.

Demonstrantene nekter å flytte seg før alle landets koronarestriksjoner og vaksinepåbud er opphevet. De kaller selv protesten en «frihetskolonne».

Misfornøyde innbyggere

– Den føderale regjeringen har tatt i bruk unntaksbestemmelsen for å hjelpe de lokale myndighetene med håndteringen av blokadene og okkupasjonene, sa Trudeau.

I Ottawa har blokaden ført til raseri blant innbyggerne. Det er også rettet mot politiet og regjeringen som ikke har greid å fjerne demonstrantene.

Krisen har også gått hardt ut over det lokale næringslivet. Mange av dem har stengt dørene, og svært få er innom der det er åpent, da folk er blitt oppfordret til å holde seg unna sentrum.

Statsministeren la til at militæret ikke vil bli involvert per nå, men at myndighetene får utvidet makt til å pågripe demonstranter og ta i beslag lastebilene deres, samt forby finansiering av demonstrasjonene.

Pågrepet med våpen

Mandag ble det kjent at politiet hadde pågrepet elleve personer med store mengder skytevåpen som blokkerte en av grenseovergangene til USA.

– Gruppa ble sagt å være villige til å bruke makt mot politiet om det ble gjort forsøk på å rydde blokaden, het det i en uttalelse fra det føderale politiet RCMP.

I helgen klarte politiet å oppheve blokkeringen av den viktige broen Ambassador Bridge, som knytter den canadiske byen Windsor sammen med Detroit i Michigan i USA. 25 prosent av eksport og import mellom de to landene passerer broen.