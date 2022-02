Lavrov gir signaler om mulig nedtrapping

NTB

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov råder president Vladimir Putin til å fortsette samtalene med Vesten og sier at det alltid er mulig å komme til enighet.

Lavrovs budskap ble framført i et nøye regissert møte med Putin mandag. Møtet ble holdt etter flere dager med hektisk telefondiplomati for å trappe ned Ukraina-krisen. USA har advart om at det kan komme en russisk invasjon i Ukraina når som helst.

– Som leder for utenriksdepartementet må jeg si at det er alltid en mulighet til å bli enige, sa Lavrov til Putin.

Lavrov ble på møtet bedt om å kommentere samtalene med Vesten og svarte på en måte som kan tyde på at Russland er innstilt på å trappe ned konflikten og få i stand en sikkerhetsavtale med USA og Nato.

– Er det en mulighet for å komme til enighet med våre partnere om sentrale spørsmål, eller er det et forsøk på å trekke oss inn i en endeløs forhandlingsprosess? spurte Putin under møtet.

– Våre muligheter er langt fra uttømt, og samtalene bør absolutt ikke fortsette i det uendelige, men jeg vil foreslå at vi fortsetter med dem, svarte Lavrov.

Lavrov viste til at USA har åpnet for å føre samtaler om et tak på rakettutplasseringer i Europa, restriksjoner på militærøvelser og andre tillitsskapende tiltak.

Han la også vekt på at Tysklands statsminister Olaf Scholz kommer til Moskva for å ha samtaler med Putin tirsdag.