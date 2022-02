Christina (35) funnet brutalt drept – morderen lå under sengen

Drapssak ryster New York:

Naboer våknet av desperate skrik om hjelp natt til søndag. Synet som møtte politiet var «som hentet ut av en skrekkfilm».

Overvåkningskamera viser 35 år gamle Christina Yuna Lee som vendte hjem fra byen natt til søndag. Hun gikk inn inngangsdøren til leilighetsbygget sitt, men lukket den ikke igjen bak seg. Idet døren var i ferd med å lukke seg av seg selv, snek en fremmed person seg inn døren.

Mannen som fulgte etter Yuna Lee opp til leiligheten hennes holdt seg et stykke bak henne for å ikke bli oppdaget. Idet hun gikk inn i leiligheten sin grep vedkommende tak i døren og fulgte inn etter henne.

– Som tatt ut av en skrekkfilm

Kort tid etter våkner naboer av rop om hjelp.

– Det var som tatt ut av en skrekkfilm. Jeg våknet av at hun skrek etter hjelp og ba noen ringe politiet. Det var grusomt, sier Yuna Lees 21 år gamle nabo til New York Post.

Politiet ankom leilighetskomplekset kort tid etter og fant Yuna liggende i badekaret sitt full av knivstikk. På soverommet, under Yunas seng, fant de en fremmed mann.

Ifølge New York City Police Department hadde den mistenkte, en 25 år gammel mann, forsøkt å rømme åstedet via brannstigen. Da han ikke klarte å komme seg ut gjemte han seg under sengen.

Yuna Lee ble fraktet til sykehus og ble erklært død klokken 05.55 om morgenen, om lag en og en halv time etter angrepet fant sted. På stedet ble det funnet en blodig kniv som politiet tror kom fra Yuna Lees kjøkken. Både hun og den antatte gjerningspersonen hadde stikkskader.

Ordfører Eric Adams fordømmer drapet, som er det siste i en rekke angrep på asiatiske amerikanere i New York. Les mer Lukk

Ordføreren fordømmer angrepet

Det er så langt ikke funnet noe kobling mellom offeret og siktede. Politiet står så langt uten en konkret teori, men utelukker ikke at det kan være snakk om hatkriminalitet. New York har opplevd en rekke angrep på asiatiske amerikanere i løpet av de siste månedene.

Ordfører Eric Adams gikk til pressen søndag og fordømte drapet.

– Jeg og newyorkere fra alle byens kanter er i sorg over at en uskyldig kvinne ble drept i sin egen leilighet i Chinatown i natt, og vi står sammen med våre asiatiske brødre og søstre, sier Adams.

Gjerningsmannen er en kjenning av politiet og har blitt arrestert seks ganger siden 2015, deriblant flere tilfeller av angrep på kvinner. Mannen sitter nå i varetekt.