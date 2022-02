Navalnyjs kone hardt ut mot russiske myndigheter: – Feiginger

Opposisjonspolitiker og regimekritiker Aleksej Navalnyj deltok på et rettsmøte på videolink fra fengsel i januar. Arkivfoto: Denis Kaminev / AP / NTB

NTB

Kona til den fengslede opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj retter krass kritikk mot Kreml dagen før en ny rettssak mot ektemannen starter.

Navalnyj ble i februar i fjor fengslet i to og et halvt år på grunn av svindelanklager etter å ha overlevd et giftangrep som Vesten mener russiske myndigheter står bak.

Tirsdag er det berammet en ny rettshøring mot ham, som handler om ytterligere bedragerianklager og påstått forakt mot rettsforfølgelsen av ham.

– Hør dere, feiginger og skurker! Jeg krever å få lov til å delta i min manns rettssak, skriver Julia Navalnaja på Instagram.

Hun skriver at den nye rettssaken er så patetisk at russiske myndigheter ikke vil holde den i Moskva. I stedet skal den foregå i fengselet der Navalnyj sitter.

– Min mann er en ærlig mann. De holder ham i fengsel fordi han ikke er redd for denne regjeringen, skriver hun videre.