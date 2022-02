Ukraina gir Russland 48 timer til å legge kortene på bordet

Spenningen og konfliktnivået på grensen mellom Russland og Ukraina har økt betraktelig i løpet av den siste uken. Nå ber Ukraina Russland og ansvarlige for europeisk sikkerhet om å stille i et møte.

Den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba sier at Russland har unnlatt å svare på krav om forklaring på hvorfor de fortsetter å øke sin militære tilstedeværelse på grensen til Ukraina og i farvann rundt landet.

Nå har Ukraina gitt Russland en tidsfrist på 48 timer, hvor det kreves at supermakten legger kortene på bordet og kommer med en forklaring. Russland hevder på sin side at de ikke planlegger en invasjon av Ukraina, noe Vesten stiller seg tvilende til.

Slår i bordet med sikkerhetsavtale

«Moskva kan igangsette luftbombing når som helst» står det i en BBC-artikkel om situasjonen. Over et titalls land har bedt sine statsborgere om å forlate Ukraina og har hentet sine ambassadeansatte hjem fra Kiev. USA har besluttet å trekke sitt personell ut av landet innen onsdag.

Nå slår Ukraina i bordet med Wien-dokumentet, som de mener gir dem grunnlag for å kreve svar fra Russland. Wien-dokumentet ble undertegnet i 1990, og er en sikkerhetsavtale mellom medlemslandene i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSCE). Avtalen inkluderer utveksling av militær informasjon, samt varsling om uvanlig militær aktivitet. Russland utnyttet avtalen i april 2015 for å tvinge Nato til å la russiske inspektører være tilstede ved militærøvelsen Joint Warrior i Skottland. Nå ønsker Ukraina å ta avtalen i bruk.

– Dersom Russland snakker alvor når det gjelder ønsket om militær sikkerhet og åpenhet mellom OSCE-landene, så må de også møte kravene i avtalen, sier Kuleba.

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, er imidlertid kritisk til ordlyden og advarer mot at panikk kan spre seg i befolkningen. Han forsikrer samtidig ukrainere om at de ikke har konkrete bevis på at Russland har tenkt å invadere landet.



Satellittfoto viser russiske styrker som har stilt seg opp langs grensen mellom Ukraina og Hviterussland.

USA frykter «falsk flagg-operasjon»

Søndag var presidenten i en time lang samtale med USAs president Joe Biden, hvor den amerikanske presidenten gjentok lovnaden om å bistå dersom Ukraina blir invadert. Dagen før møttes Biden og Russlands president Vladimir Putin over telefonen, men den lange samtalen førte ikke til noe gjennombrudd.

Bidens sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan tror ikke at Ukraina står i fare for å bli utsatt for et angrep, og mener at det er mer sannsynlig at Russland vil gjennomføre en «falsk flagg-operasjon», som vil gi dem grunnlag for å invadere Ukraina. En «falsk flagg-operasjon» er en fordekt operasjon designet for å lure fienden til å tro at noen andre står bak.



En ukrainsk grensevakt er på jobb i Azovhavet, som Russland truer med å stenge for all ferdsel som følge av en militærøvelse.

Russland gjør beslag på havområder

Samtidig som verden har blikket vendt mot Ukraina og Hviterussland, har det oppstått bekymringer rundt russisk militæraktivitet i Azovhavet - en bukt til Svartehavet. Kreml har gått ut og advart om at deler av Azovhavet og Svartehavet vil bli blokkert for all ferdsel, inkludert kommersiell trafikk, mens Russlands militærøvelse pågår, skriver Euronews. Ukraina er bekymret for at øvelsen er en del av den militære opprustningen sett fra russisk side i løpet av de siste månedene.

Azovhavet er avgjørende for ukrainsk eksport og er levebrødet til mange ukrainere, deriblant Anatoli Jurievitsj som har arbeidet som fisker i området i 50 år.

– Alt er stengt, bortsett fra de som har virksomheter på land, så for meg er dette slutten, sier en fortvilt Jurievitsj til Euronews.

Innbyggere anklager nyhetsmedier for å skremme befolkningen.

– Du blir ganske skremt av å lese nyhetene. Du får følelsen av at noen skal komme å banke på døren din og drepe deg, forteller en innbygger til Euronews-korrespondent Anelise Borges.

Innbyggerne langs Azovhavet er vant til å arbeide side om side med sine russiske naboer, og håper at samarbeidet kan fortsette å gå sin vante fredelige gang.