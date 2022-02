Fortsatt aksjoner blant SAS-ansatte på Københavns Lufthavn Kastrup

NTB

SAS-ansatte som håndterer bagasje på Københavns Lufthavn, fortsetter arbeidsnedleggelsen selv om Arbejdsretten har gitt dem ordre om å innfinne seg på jobb.

Aksjonen har siden før helgen ført til store forsinkelser for flypassasjerene. Søndag kom den danske Arbejdsretten fram til at streiken var tariffstridig, og at alle måtte gjenoppta arbeidet senest mandag morgen.

Men det skjedde ikke. De streikende arbeiderne jobber for SAS Ground Handling (SGH), som håndterer bagasjen både for SAS og andre flyselskaper.

Ifølge fungerende pressesjef ved lufthavnen, Lars Lemche, risikerer passasjerer også mandag både forsinkelser og at de ikke får bagasjen sin med på flyet.