Palestiner skutt og drept i sammenstøt på Vestbredden

NTB

Israelske sikkerhetsstyrker har skutt og drept en 17 år gammel palestiner i sammenstøt på den okkuperte Vestbredden.

Sammenstøtene oppsto etter at israelske styrker inntok landsbyen Silat al-Harithiya for å ødelegge boligene til to palestinere som sitter fengslet.

Palestinerne anklages for å ha åpnet ild mot en bil i nærheten av en bosetting på Vestbredden og for å ha drept en bosetter i desember.

Tidligere var det sammenstøt i Sheikh Jarrah i Jerusalem, der uro i fjor bidro til å starte den elleve dager lange krigen mellom Israel og Hamas på Gazastripen.

Mange palestinske familier i Sheikh Jarrah og andre nabolag i Øst-Jerusalem står i fare for å bli kastet på gaten av bosetterorganisasjonene, og spenningen mellom gruppene eskalerer ofte til vold.

Denne gangen oppsto uroen etter at hjemmet til en bosetter ble stukket i brann. Den ultranasjonalistiske politikeren Itamar Ben-Gvir svarte med å sette opp et midlertidig kontor i nærheten av hjemmet til en familie som står i fare for å bli kastet ut.

Palestinere svarte med å kaste plaststoler mot teltet, og de barket sammen med støttespillerne hans.

Søndag rykket opprørspoliti inn for å bryte opp palestinske demonstrasjoner. Minst tolv personer meldes å være pågrepet, og ifølge palestinske Røde Halvmåne ble 14 palestinere skadd, blant dem fire som ble skutt med gummikuler.