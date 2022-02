Ukraina ber om møte med Russland

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba ber om et møte med Russland og flere OSSE-land om situasjonen ved grensa mellom de to landene, skriver BBC. Foto: Valentyn Ogirenko / pool via AP / NTB

NTB

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba ber om et møte med Russland og flere OSSE-land om situasjonen ved grensa mellom de to landene, skriver BBC.

Kuleba sier at Russland har ignorert flere forespørsler om å forklare styrkeoppbyggingen. Neste steg er å be om et møte i løpet av de neste 48 timene for å få klarhet i situasjonen, sier han ifølge BBC videre.

Russland bestrider at de ønsker å invadere Ukraina, trass i at det er rustet opp med flere enn 100.000 soldater langs grensa.

Kuleba sier at Ukraina på fredag krevde svar fra Russland med henvisning til Wien-dokumentet, en avtale om sikkerhetssaker inngått av medlemslandene i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), blant dem Russland.

Han sier videre at Russland må følge opp sine forpliktelser om militær transparens for å trappe ned spenningen og bedre alles sikkerhet.

Flere vestlige land mener Russland forbereder seg på en invasjon, og USA sier at de kan begynne luftangrep «når som helst».

En rekke land, blant dem Norge, har bedt statsborgere om å forlate Ukraina, og flere har trukket ambassadeansatte ut av hovedstaden Kiev.