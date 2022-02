Ukraina tar grep for å sikre at luftrommet holdes åpent

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under militærøvelser i Kherson-regionen lørdag. Foto: Ukrainas presidentkontor / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Ukrainske myndigheter oppretter et fond på over 5 milliarder kroner for å kunne holde luftrommet over landet åpent.