Ukraina vil holde luftrommet åpent

NTB

Ukraina insisterer på å holde luftrommet åpent til tross for vestlige advarsler om en mulig russisk invasjon.

– Luftrommet over Ukraina er fortsatt åpent, og staten jobber for å unngå risiko for flyselskapene, skriver Ukrainas infrastrukturdepartement etter et krisemøte i Kiev søndag.

Flere flyselskaper har besluttet å unngå ukrainsk luftrom de nærmeste dagene. Det gjelder blant annet nederlandske KLM.

Søndag ble dessuten et passasjerfly på vei fra Portugal til Kiev tvunget til å lande i Ukrainas naboland Moldova. Et ukrainsk lavprisselskap hadde leaset flyet fra et irsk selskap, som sa nei til flyging i ukrainsk luftrom.