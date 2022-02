Tunisias president sikrer seg enda mer makt

NTB

Tunisias president Kais Saied har gitt seg selv makt til å sparke landets dommere, og har dermed sikret seg kontroll over hele landets rettsvesen.

Han har også gitt dommerne forbud mot å streike og gjennomføre enhver form for aksjon. Dekretet ble kunngjort søndag, og få timer senere demonstrerte hundrevis av mennesker i sentrum av Tunis.

Saïeds ordre kommer en uke etter at han besluttet å oppløse et juridisk råd (CSM) som hadde overoppsyn med landets rettsvesen. I stedet har han opprettet et midlertidig råd, som han selv leder.

Beslutningen førte til at landets dommere valgte å stenge domstolene fordi de frykter for rettsvesenets uavhengighet.

I fjor sommer oppløste Saïed nasjonalforsamlingen og avsatte regjeringen. Deretter har han utstedt flere dekreter som anses å ha innskrenket demokratiet.

Kritikere mener at han i realiteten har kuppet makten, og at Tunisia er på vei tilbake til et autoritært regime, slik landet hadde før den arabiske våren i 2011.

Saïd selv er advokat og gift med en dommer. Han har anklaget domstolene for å handle ut fra politiske interesser.