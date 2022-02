Karzai: – Bidens beslutning er grusom mot afghanerne

NTB

Ekspresident Hamid Karzai ber Joe Biden omgjøre beslutningen om å bruke afghanske penger til å etablere et erstatningsfond for amerikanske terrorofre.

Karzai mener at pengene – i alt 7 milliarder dollar – bør brukes til å sikre en stabilisering av Afghanistans valuta og hele landets finanssystem.

– Det afghanske folket er like mye ofre som familiene som mistet sine kjære. Å holde tilbake penger eller beslaglegge penger fra Afghanistans folk er urimelig og urettferdig og en grusom handling mot den afghanske befolkningen, sa Karzai på en pressekonferanse i Kabul søndag.

Biden har bestemt at halvparten av verdiene som den afghanske staten har plassert i USA, skal brukes til et erstatningsfond for ofre for 11. september-angrepet i 2001. Pengene er blitt tilbakeholdt etter at Taliban gjenerobret makten i Afghanistan i august.

Resten av pengene skal frigjøres og brukes til nødhjelp i Afghanistan.

Protester

Avgjørelsen har imidlertid vakt sterke reaksjoner i Afghanistan. Der anklages Biden for å stjele penger fra afghanere som for tiden opplever sin verste humanitære katastrofe på mange år.

Lørdag demonstrerte afghanere i Kabul, mens andre bruker sosiale medier til å fordømme det mange opplever som dypt urettferdig.

Karzai understreker at det er vanlige afghanere som betaler prisen for terrorangrepet mot USA, selv om mannen bak var Osama bin Laden. Han ber også amerikanerne om å anerkjenne afghanernes lidelser.

Advarer om kollaps

Eksperter har tidligere advart om at Afghanistan risikerer et totalt økonomisk og samfunnsmessig sammenbrudd hvis ikke verden lar Taliban-regimet få tilgang til den afghanske statens penger.

Norsk UD har uttrykt at beslutningen er svært positiv ettersom det frigjøres penger til nødhjelp, men har ikke kommentert Bidens beslutning om å bruke halvparten til erstatninger for terrorofre i USA.