Store spørsmål rundt Trumps behandling av presidentdokumenter

NTB

Dokumenter skal ha blitt revet i biter, skylt ned i do eller sendt til Florida. USAs nasjonalarkiv vil ha Donald Trumps omgang med offisielle papirer gransket.

En av valgkampsakene den tidligere presidenten brukte for alt den var verdt i 2016, var påstandene om lovbrudd knyttet til en privat epostserver Hillary Clinton hadde mens hun var utenriksminister. Påstanden var blant annet at offisiell korrespondanse var slettet. «Sperr henne inne», lød ropene på Trumps valgkampmøter.

Clinton selv mener at en av årsakene til at hun tapte for Trump, var at daværende FBI-direktør James Comey valgte å gjenåpne epost-saken mindre enn to uker før valget.

FBI fant imidlertid ingenting straffbart og la saken vekk, men saken førte til mye negativ omtale for den demokratiske presidentkandidaten i oppløpet av valgkampen.

USA har et lovverk for behandlingen av regjeringsdokumenter, og landets nasjonalarkiv vil nå ha Donald Trumps egen behandling av offisielle dokumenter etterforsket, melder Washington Post.

Tok med dokumenter

Arkivet har ansvaret for å ta vare på de historiske arkivene fra Det hvite hus. De skal ha bedt justisdepartementet i Washington åpne en gransking, ifølge avisen.

Det skjer etter at den amerikanske regjeringens arkivkontor bekreftet at 15 esker med dokumenter var hentet inn fra Trumps eiendom i Florida. De ble tatt med da Trump forlot Washington etter valgnederlaget. Flere av dokumentene skal ha vært tydelig merket som klassifiserte, ifølge avisen.

Blant dokumentene var offisielle korrespondanse med Nord-Koreas leder Kim Jong-un, «kjærlighetsbrev» som Trump i sin tid beskrev dem som. Det ble også funnet et brev avtroppende president Barack Obama hadde lagt igjen til Trump i Det ovale kontor.

I forrige uke bekreftet også nasjonalarkivet meldinger om at Trump hadde revet i stykker dokumenter. Enkelte er senere blitt teipet sammen.

Loven som krever at alle eposter, brev og andre arbeidsdokumenter blir overlatt nasjonalarkivet, heter Presidential Records Act (PRA) og stammer fra 1978. Den kom på plass i kjølvannet av Watergate-skandalen.

Trump avviser

Trump selv nekter for å ha gjort noe galt. I en uttalelse torsdag sier han at hans forhold til nasjonalarkivet er uten konflikter og skjer på «svært vennlig basis».

– Medienes karakterisering av mitt forhold til nasjonalarkivet er falske nyheter. Det var helt motsatt! Det var en stor ære å jobbe med arkivet for å bidra til at Trumps arv blir bevart, skriver han.

Torsdag kom imidlertid nye påstander fram. I en ny bok hevdes det at et toalett i Det hvite hus gikk tett etter forsøk på å skylle ned papirer, melder Axios.

– Staben i boligen i Det hvite hus fant fra tid til annen bunker med trykt papir som tettet et toalett – og mente at presidenten hadde skylt ned papirbiter, ifølge et utdrag fra boken «Confidence Man» skrevet av New York Times-journalisten Maggie Haberman.

Boken er delvis basert på Habermans intervjuer med Trump etter at han gikk av som president. Der går det blant annet fram at Trump har fortalt folk rundt seg at han fortsatt har kontakt med Kim Jong-un.

Trump avviser også historien om dokumentene som skal ha blitt kastet i do.

– En annen usann historie, at jeg skylte dokumenter ned i do i Det hvite hus. Det er kategorisk usant og ganske enkelt funnet på av en reporter som vil ha publisitet for en bok som stort sett er diktet opp, skriver han.

Kongressgransking

Habermans bok skal lanseres 4. oktober. New York Times-veteranen har fulgt Trump i et tiår og har hatt tilgang til en rekke personer i eiendomsmagnatens indre krets.

Kontroversen rundt Trumps dokumenter har skutt fart i Kongressen, der en spesialkomité nå etterforsker Trump-støttespillernes storming av Kongressen 6. januar og i den forbindelse strever med å få tilgang til ekspresidentens arkivmateriale.

Kontroll- og reformkomiteen i Representantenes hus kunngjorde torsdag at den setter i gang en egen etterforskning av behandlingen av dokumentene som ble fjernet.

– Jeg er dypt bekymret. Jeg er også bekymret over de nylige meldingene om at president Trump flere ganger forsøkte å ødelegge offisielle presidentdokumenter, noe som i så fall utgjør nye, alvorlige overtredelser, sier komiteens leder, demokraten Carolyn Maloney.