Demonstranter blokkerer fortsatt canadisk grensebru

NTB

Demonstranter som har blokkert en viktig grensebru mellom Canada og USA, holdt fortsatt ut lørdag kveld lokal tid, til tross for å ha blitt beordret fjernet.

Et stort politioppbud dukket opp ved Ambassador Bridge, som går mellom Detroit i USA og Windsor i Canada, like etter daggry lørdag, etter at tidsfristen en domstol hadde satt for at demonstrantene skulle fjerne seg, løp ut.

Gjennom dagen tok politi i bruk pansrede kjøretøy for å starte arbeidet med å rydde brua for telt som var satt opp i veibanen, og overtale noen av lastebilsjåførene til å fjerne kjøretøyene fra stedet.

Lørdag kveld lokal tid, etter flere timers innsats, hadde politiet ennå ikke klart å rydde grensebrua. Flesteparten av bilene og lastebilene som hadde blokkert den, var da fjernet, men hundrevis av demonstranter nektet å flytte seg.

Målet er å rydde brua på fredelig vis, uttalte Windsor-politiets talsmann Jason Bellaire. Han kunne ikke svare på om brua ville være ryddet innen midnatt.

Ambassador Bridge er en viktig handelskorridor mellom USA og Canada, og varer verdt 323 millioner dollar krysser broen hver dag. Koronaaktivistenes aksjon har fått store økonomiske konsekvenser og ført til problemer blant annet for bilindustrien i både USA og Canada.