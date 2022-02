Ukrainere demonstrerer mot frykt og krig

NTB

Tusener av ukrainere trosset vinterkulden i hovedstaden Kiev lørdag og gikk i demonstrasjonstog mens de viftet med flagg og sang nasjonalsangen.

– Panikk er bortkastet. Vi må stå forent og kjempe for uavhengighet, sa studenten Maria Shcherbenko.

– Jeg er rolig. Jeg elsker Ukraina, sa hun.

I demonstrasjonstoget viste noen fram plakater med teksten «krig er ikke svaret», mens andre bar på plakater der de oppfordret landet til å vise motstand.

En åtte år lang væpnet konflikt har tatt livet av 14.000 mennesker i Øst-Ukraina, der russiskvennlige separatister har makten. Vesten frykter at Ukraina kan bli invadert av Russland, påstander som avvises av russiske myndigheter.

Ukrainske myndigheter ber Vesten roe ned retorikken mot Russland og mener den bidrar til økt konfliktnivå og panikk, men har forberedt en plan om å evakuere hovedstadens 3 millioner innbyggere, hvis det skulle bli nødvendig.

Men folk i lørdagens demonstrasjonstog sa de ikke frykter noe.

– Vi er her for å vise at vi ikke er redde, sa Nazar Novoselsky, som hadde med seg to små barn.

Forholdet mellom Moskva og Kiev har vært anspent siden 2014, noe som også viste seg blant demonstrantene.

– Hvorfor skulle Vladimir Putin fortelle oss hva vi skal gjøre, sa den 67 år gamle legen Natalia Savostikova.