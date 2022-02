Studie: Effekt av ekstra vaksinedose faller raskt

NTB

Effekten av en tredje dose med vaksine fra Pfizer og Moderna faller betydelig innen den fjerde måneden, viser en studie fra amerikanske helsemyndigheter.

Det er godt dokumentert at vaksineeffekten faller etter to doser, men relativt lite er dokumentert om varigheten av beskyttelsen etter en tredje dose.

Studien fra USAs folkehelseinstitutt CDC (US Centers of Disease Control and Prevention) er basert på over 241.204 besøk hos akuttmottak og legevakt, og 93.408 sykehusinnleggelser.

Vaksineeffekten mot koronaviruset var på 87 prosent de to første månedene etter den tredje dosen for pasienter som oppsøkte akuttmottak og legevakt, men falt til 66 prosent innen den fjerde måneden var over.

Effekten var på 91 prosent de to første månedene etter tredje doser for pasienter som var innlagt på sykehus, men falt til 78 prosent innen den fjerde måneden var over.

CDC konkluderer med at dette bildet styrker viktigheten av at man må vurdere enda flere vaksinedoser for å opprettholde eller bedre beskyttelsen over tid.