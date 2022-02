Blinken lover robust støtte til Ukraina

USAs utenriksminister Antony Blinken gjentok fredag budskapet om at Ukraina har landets fulle støtte. Foto: Kevin Lamarque / pool via AP / NTB

NTB

USAs utenriksminister Antony Blinken lover solid støtte til Ukraina overfor det Washington kaller økt akutt trussel om mulig russisk handling.

Blinken snakket fredag kveld norsk tid med sin ukrainske motpart Dmytro Kuleba. I samtalen lovet Blinken det utenriksdepartementet kaller «robust» støtte til Ukraina overfor «en økt akutt trussel om mulig ytterligere russisk aggresjon».

I samtalen gjentok Blinken budskapet om at Ukraina støtter Ukrainas suverenitet og territorielle integritet.

Spenningsnivået mellom Russland og Vesten har økt de siste ukene. Ifølge amerikanske myndigheter har Russland over 100.000 soldater nær Ukrainas grense.

Fredag tegnet USA et bilde av en stadig mer akutt situasjon da USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan advarte om at en russisk invasjon kan finne sted «når som helst». Men Sullivan medgikk at det var uklart om Russlands president Vladimir Putin har fattet noen beslutning om invasjon.

– Enhver form for russisk aggresjon mot Ukraina kommer til å bli møtt med konsekvenser som vil være raske, alvorlige og samkjørte, sa Biden til Kuleba fredag kveld.

Russland har avvist at landet har noen hensikt om å gå inn i Ukraina.