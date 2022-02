USAs og Russlands militære toppsjefer har vært i kontakt

NTB

USAs og Russlands militære toppsjefer har snakket sammen på telefon, opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon.

Meldingen om samtalen mellom sjefen for den russiske generalstaben Valerij Gerasimov og USAs forsvarssjef Mark Milley kommer samme kveld som USA gikk ut med en skarp advarsel om at et russisk angrep mot Ukraina kan være nært forestående.

Advarselen ble begrunnet med den store russiske styrkeoppbyggingen ved landets grenser.

Amerikanske innbyggere ble bedt om å forlate landet innen 48 timer. USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, Jake Sullivan, sa imidlertid at amerikanske myndigheter ennå ikke vet sikkert om Russland kommer til å invadere Ukraina.

Detaljer om samtalene mellom de militære toppsjefene vil ikke bli offentliggjort, opplyser en amerikansk militær talsmann.

CNN: Biden og Putin skal snakke sammen lørdag

USAs president Joe Biden har planer om å snakke med Russlands president Vladimir Putin på telefon lørdag, opplyser en kilde til CNN.

Temaet for samtalen skal være Ukraina-krisen.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sa fredag at de to lederne skal snakke sammen på telefon, men ga ingen opplysninger om når det eventuelt kunne skje.

Biden og Putin snakket sist sammen i slutten av desember. Den amerikanske presidenten tilbringer helga på Camp David.