Flere land ber innbyggerne sine forlate Ukraina

Ukrainske soldater trener for bruk av amerikanske M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D) missiler på Yavoriv militære treningsfelt, nær Lviv, vest i Ukraina, fredag 4. februar 2022. (AP Photo/Pavlo Palamarchuk)

NTB

USA, Sør-Korea og Nederland har i løpet av det siste døgnet bedt sine innbyggere om å forlate Ukraina på grunn av den overhengende krigsfaren.

Den nederlandske ambassadøren i Kiev har gitt et øyeblikkelig råd til alle nederlandske borgere i Ukraina, skriver radiostasjonen BNR.

– Nederlendere i Ukraina må forlate landet snarest mulig, heter det i rådet.

UD ber nordmenn komme seg ut



Utenriksdepartementet ber nå norske borgere om å forlate Ukraina på grunn av sikkerhetssituasjonen.

Utenriksdepartementet fraråder også alle reiser til Ukraina, går det fram av en pressemelding.

De nye reiserådene trer i kraft umiddelbart.

Nordmenn som oppholder seg i de berørte områdene oppfordres til å benytte kommersielle utreisemuligheter.

Fraråder reiser til Russland



Departementet fraråder også alle reiser til eller opphold i Russland, nærmere enn 25 mil fra den ukrainske grensa, og alle reiser til Hviterussland med unntak av hovedstaden Minsk.

Hvis sikkerhetssituasjonen skulle forverre seg, vil utenrikstjenesten ha begrenset mulighet til å hjelpe norske borgere i områdene.

Forbyr reiser til Ukraina



I tillegg har nederlandske myndigheter satt opp et krisesenter i Lviv, den største byen vest i Ukraina, nær den polske grensa. Der kan nederlandske borgere møte for å få informasjon og nødpass.

Sørkoreanske myndigheter går enda lenger, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Der heter det at det er forbudt for sørkoreanske borgere å reise til Ukraina, og at alle sørkoreanere må forlate landet snarest mulig.

Sent torsdag kveld norsk tid kunngjorde det amerikanske utenriksdepartementet et reiseråd som frarådet alle reiser til Ukraina, og oppfordret amerikanere i landet til å forlate Ukraina snarest mulig.