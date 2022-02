Joe Bidens mor mislikte England så sterkt at hun nektet å sove i en seng dronningen hadde sovet i

Joe Bidens mor, Jean Biden, hatet britene så mye at hun skrev dikt om at Gud måtte la det regne blod over dem, og nektet å sove i en seng dronningen hadde sovet i.

Hun skal også ha skrevet dikt hvor hun ber Gud om å «regne blod» over britene.

Joe Bidens mor Catherine Finnegan – kjent som Jean – var stolt ire. Hun hadde et nært forhold til sin sønn, president Joe Biden, og bodde hos ham fra hun ble enke i 2002 til sin død i 2010.

I en selvbiografi av komiker og manusforfatter Georgie Pritchett kommer det frem hvor stolt ire Jean faktisk var, og hvor mye hun hatet England.

Det skriver The Guardian.

Skiftet tema

Georgia Pritchett er manusforfatter og har skrevet manus til den kjente komiserien «Veep» med Julia Louis-Dreyfus i hovedrollen.

Serien portretterer en fiktiv visepresident, og det var i forbindelse med undersøkelser til den serien at Pritchett møtte Joe Biden som på tidspunktet var visepresident under Barack Obama.

Ifølge selvbiografien til Pritchett, som selv er britisk, skal hun og Biden først ha snakket om Ukraina, fordi han nettopp hadde vært der før han brått skiftet tema til hvor mye hans mor hatet engelskmenn.

Sov heller på gulvet

Biden skal da ha fortalt at hans mor hadde skrevet flere dikt om sitt hat mot engelskmennene. Biden gikk så for å hente diktene og kom tilbake med hundrevis av dikt som beskrev hvordan Gud måtte slå britene og regne blod over dem.

Han fortalte også en historie om en gang moren besøkte Storbritannia og tilbrakte en natt på et hotell hvor hun ble fortalt at dronningen en gang hadde bodd. Bidens mor skulle da ha blitt så forferdet at hun i stedet for å risikere å sove i en seng som dronningen hadde sovet i, sov på gulvet hele natten.

Bidens sterke irske røtter har derimot aldri vært en hemmelighet.

Rett etter at han ble nominert som demokratenes presidentkandidat skal en BBC-reporter ha kommet opp til han og bedt ham gi en rask kommentar.

– BBC? Jeg er irsk, skal Biden ha svart og smilte.